Presidente da Câmara de Castelo Branco perde mandato

A pouco mais de um ano das eleições locais, o presidente da Câmara de Castelo Branco perde o mandato autárquico para o qual foi eleito (pela segunda vez) nas listas do PS. O seu advogado, Artur Marques, afirma que Luís Correia poderá ser de novo candidato em 2021, mas isso pode não acontecer porque o autarca é alvo de um processo-crime que aguarda julgamento e que pode resultar na sua ineligibilidade.

O Tribunal Constitucional julgou esta terça-feira improcedente o último recurso decidido pela conferência de juízes apresentado por Artur Marques.

De acordo com o que o advogado disse ao PÚBLICO, Luís Correia tem até ao dia 30 de Julho para abandonar a presidência da Câmara de Castelo Branco. José Augusto Alves, actual vice-presidente do executivo municipal, irá substituí-lo no cargo.

Em Abril deste ano, o Ministério Público do Departamento Regional de Investigação e Acção Penal de Coimbra deduziu também acusação contra o autarca do PS, a quem imputa a prática de crime de prevaricação de titular de cargo político. Em causa está a intervenção de Luís Correia, enquanto líder da autarquia, na “contratação e aquisição de serviços por parte do município, em violação de impedimentos legais”, alegou o Ministério Público (MP) requerendo, em caso de condenação definitiva, “a perda do mandato político” do autarca socialista.

Casado com a deputada PS, Hortense Martins, o autarca albicastrense já havido sido condenado à perda do mandato pelos mesmos factos por outras instâncias, nomeadamente pelo Supremo Tribunal Administrativo (STA), de cuja decisão recorreu para o Tribunal Constitucional. Acontece que, agora, com um processo-crime a juntar-se ao processo administrativo, o autarca e ex-presidente da concelhia socialista de Castelo Branco vê em jogo na justiça não apenas a perda de um mandato já conquistado, mas a própria elegibilidade para um ulterior terceiro mandato.

Alega o MP - como já sucedeu no processo administrativo - que Luís Correia, “valendo-se do seu cargo para satisfação de interesses de natureza meramente privada, actuou em grave violação dos deveres inerentes às suas funções, quebrando, deste modo, a confiança, que nele foi depositada para o seu adequado exercício”. Assim “deverá ser declarada perda de mandato político que o arguido Luís Manuel dos Santos Correia vem exercendo actualmente (ou que venha a exercer) o que ora se requer”.

Neste processo-crime, além do autarca, também foram acusados dois empresários: Alfredo da Silva Correia, pai do presidente da câmara; e Eugénio Martins Camelo. Os dois empresários têm ligações à empresa Strualbi, Estruturas de Alumínio, Lda, uma sociedade por quotas que fez vários contratos e ajustes directos com a Câmara de Castelo Branco, antes e depois de Luís Correia ter assumido a presidência do município. Alfredo da Silva Correia é sócio da Strualbi, “tendo sido igualmente gerente da mesma pelo menos no período de 2010 a 2106. Eugénio Martins Camelo é sócio da firma.

A investigação incide sobre factos ocorridos entre 2013 (ano em que Luís Correia foi eleito pela primeira vez presidente) e 2016. De acordo com a acusação, “Luís Correia, enquanto presidente de câmara, estava impedido de contratualizar com a Strualbi, não podendo intervir em contrato de direito público ou privado com esta uma vez que da mesma eram sócios o seu pai (sócio gerente entre 2010-2016) e Eugénio Martins Camelo (que é sócio e gerente da firma).

“A Strualbi, por força da qualidade do presidente da câmara, estava impedida de participar me concurso de fornecimento e bens ou serviços, no exercício da actividade de comércio ou indústria, em contrato com o Estado e demais pessoas colectivas públicas, designadamente com a Câmara de Castelo Branco, uma vez que o arguido Alfredo Correia era sócio e gerente, detendo uma participação na sociedade superior a 10% e é pai de Luís Correia”, esclarece o MP.

Para o Ministério Público, Luís Correia decidiu “ignorar” os impedimentos legais e continuou a contratar a sociedade Strualbi ao longo dos mandatos autárquicos. Enquanto presidente da câmara, o socialista teve “intervenção directa” em vários procedimentos contratuais encetados pela autarquia, “autorizando a despesa, conduzindo, decidindo o procedimento e, quando necessário, outorgando no respectivo contrato”.

Na acusação, o MP aponta vários exemplos que provam a intervenção directa do autarca do PS num conjunto de adjudicações e revela que o município “pagou à Strualbi o montante de 160.199,03 euros que, em condições de observância legal das normas e dos princípios da contratação pública, designadamente isenção, imparcialidade, transparência e boa gestão dos dinheiros públicos, a mesma não auferiria”.

Sucede que a Strualbi não é a única empresa com ligações familiares ao autarca com a qual a Câmara de Castelo Branco contratualizou serviços. A Investel, Investimento Hoteleiros, Lda, uma sociedade por quotas, da qual faz parte a mulher do presidente da Câmara de Castelo Branco, a deputada Hortense Martins (PS), e o pai desta, Joaquim Martins, contratualizou serviços com o município e com Luís Correia como presidente. Contas feitas, diz o MP que os vários serviços prestados pela Investel custaram aos cofres da Câmara de Castelo Branco 2370,00 euros.

Refira-se que, além deste processo-crime, que aguarda julgamento, Luís Correia é alvo do já mencionado processo administrativo, cujos factos são os mesmos. Três tribunais já se tinham pronunciado pela perda do mandato.