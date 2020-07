Plano de Costa Silva não diz quanto custam medidas para recuperar economia

O plano que o consultor do Governo apresenta esta terça-feira no Centro Cultural de Belém (CCB) para recuperar a economia portuguesa nos próximos dez anos não quantifica os custos das propostas ali deixadas, de acordo com o documento a que o PÚBLICO teve acesso. Mais ferrovia, um novo aeroporto, reformas antecipadas para os professores e uma política de apoio do Estado às empresas são algumas das ideias que António Costa Silva propõe ao executivo para o day after da crise pandémica.

