Fazunchar: murais, concertos, visitas e workshops em Figueiró dos Vinhos

A programação completa do festival Fazunchar já está disponível. Esta segunda edição regressa a Figueiró dos Vinhos entre os dias 15 e 23 de Agosto, com o objectivo de unir artistas e gerações, provando que "a arte urbana não é só das grandes cidades”. A entrada é gratuita.

Este ano, as intervenções e actividades que integram o festival passam por pintura mural, residências artísticas, instalação, música ao vivo, filmes, acções comunitárias, visitas guiadas e workshops. Lara Seixo Rodrigues assume uma vez mais a organização e curadoria do evento, através da plataforma MistakerMaker, que, tal como Lara afirma em comunicado, “reforçará a sua presença e ocupação do espaço público, entendido este como o palco mais democrático para expor olhares únicos e renovados sobre os bens”.

Na programação de murais, o Fazunchar contará com nomes como Helena Bur, Tamara Alves, Dimitri Taxis, Draw & Contra, The Caver, Adamastor e Mantraste. Em residência artística marcam presença o artista Francisc.co, na área do desenho, Surma, na área da música, Vasco Mendes, na área do vídeo, e Rute Ferraz, na área da fotografia.

No que diz respeito à exposição e à instalação, o Fazunchar terá em exibição Memórias do Fazunchar, por Nuno Sarmento, resultado da residência de desenho da edição anterior, que estará disponível de 15 a 30 de Agosto, no Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos, bem como a sua instalação, na esquina das ruas 25 de Abril com a do Mercado.

A acção comunitária inclui uma edição especial da iniciativa Sebenta da Quarentena, gerada em tempos de confinamento pela MistakerMaker, a 15 de Agosto, no Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos, bem como o já conhecido piquenique comunitário, a 23, no Jardim do Parque Municipal da vila.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os workshops passarão pela colagem criativa orientada por Margarida Girão, no Museu e Centro de Arte de Figueiró dos Vinhos, e a estampagem de carimbos coordenada por Adamastador, no Jardim do Parque Municipal de Figueiró dos Vinhos, a decorrer nos dias 21 e 23 de Agosto, respectivamente.

Haverá ainda conversas, a 19 de Agosto, no Jardim do Casulo do Malhoa, a exibição do filme Graffiti Grandmas, dia 20, no Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos, visitas guiadas “para todos”, “para crianças” e a “rota dos fregueses” (que percorre as freguesias de Arega, Aguda e Campelo). Por último, não faltará música, com os Cassete Pirata a tocar no dia 22 de Agosto, no anfiteatro da Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos, e Surma, a 21, na Travessa do Jasmineiro. Tudo isto, claro, seguindo-se apertadas normas de segurança sanitária, para que todos possam desfrutar do festival de forma segura.

Mais populares A carregar...

Texto editado por Ana Maria Henriques