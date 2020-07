Fotografaste a trovoada desta noite? Mostra-nos

Uma trovoada pode ter tanto de belo como de assustador: os segundos em que um clarão faz da noite dia, o estrondo que faz estremecer, as cores no céu, os relâmpagos bem desenhados. Foi assim esta noite na zona do vale do Tejo, especialmente na Grande Lisboa. Se a viste e fotografaste, mostra-nos. Queremos vê-la e mostrar a quem não viu. Quer tenha sido captada debaixo dos lençóis ou lá fora, sem medos. À janela ou junto ao rio. Mostra-nos os relâmpagos que encheram o céu numa noite de luz.

Envia-nos, esta terça-feira, 21 de Julho, uma fotografia da trovoada, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o tópico "Trovoada" no assunto do email, para o endereço [email protected], ou partilha no Instagram com a etiqueta #p3top. Se quiseres, junta uma descrição e diz-nos onde estavas e como te estavas a sentir. Seja medo ou lamechices. Prometemos que ninguém vai julgar.