Santo Tirso, o inferno na Terra para os animais

Crescemos a ouvir que os animais são os melhores amigos do ser humano. Conhecemos a lealdade, a amizade e até o heroísmo que nos dedicam. No entanto, o incêndio que deflagrou este sábado, 18 de Julho, e que atingiu dois abrigos em Santo Tirso evidenciou que nem sempre retribuímos a amizade que nos têm e a indiferença para com o sofrimento dos animais, a par da crueldade, pode significar um autêntico inferno na Terra para os animais.

Desde, pelo menos, 2017 que existiam queixas por maus tratos a animais relativamente àqueles espaços. A câmara municipal, assim como o médico veterinário municipal, tinha conhecimento de que os abrigos estavam ilegais, assim como da falta de condições em que se encontravam os animais. Durante anos fecharam-se os olhos a esta realidade. Ignoraram-se os animais que ali se encontravam, alguns deles acorrentados, sem cuidados básicos como a alimentação, cuidados médico-veterinários, de higiene ou segurança. Incompreensivelmente, as queixas apresentadas foram arquivadas e os espaços nunca foram encerrados, conforme previsto na lei.

Pelas piores razões, no rescaldo da madrugada de domingo, o país ficou a conhecer estes abrigos, num cenário absolutamente dantesco. Nas imagens e nos vídeos que circulavam nas redes sociais e nos noticiários viram-se corpos de animais carbonizados, muitos deles acorrentados e que não tiveram sequer a possibilidade de fugir. Viram-se animais feridos que não foram socorridos, animais em estado extremo de magreza, de fome e ainda algo absolutamente incompreensível: mais do que a indiferença, viu-se ser impedido o socorro por parte daqueles que tinham o dever especial de os proteger: as responsáveis pelo abrigo, a GNR que, ao invés, impediu o acesso ao abrigo aos muitos populares que ali se deslocaram para salvar os animais, alegando a colisão com o direito à propriedade privada, e o médico veterinário municipal, cuja base de formação o deveria compelir a salvar vidas.

GNR diz que a sua acção permitiu salvar a maioria dos animais, mas pessoas acusam autoridades de lentidão Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Câmara de Santo Tirso e GNR afirmam que canil ficou parcialmente destruído Paulo Pimenta Paulo Pimenta Incêndio começou durante a noite de sábado Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Autoridades tiveram de escoltar proprietárias do "Cantinho das Quatro Patas", devido a insultos e ameaças de agressão pelos populares Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Paulo Pimenta Canil foi alvo de queixas em 2017 devido às fracas condições de higiene, mas Ministério Público arquivou o processo por entender "não haver crueldade em manter animais num espaço sujo, com lixo, dejectos e mau cheiro" Paulo Pimenta Paulo Pimenta Fotogaleria

Contudo, a propriedade privada não é um direito absoluto e perante outros valores protegidos pelo nosso ordenamento jurídico pode e deve ceder, sobretudo estando a vida e a integridade física dos animais em jogo.

É incompreensível a indiferença do médico veterinário municipal e de quem, estando no local e tendo a autoridade para o fazer, escolheu não proteger os animais e actuar ao arrepio da legislação, que impõe deveres de cuidado e de socorro aos animais doentes, feridos ou em perigo, apesar das suas reconhecidas fragilidades e da necessidade de ser reforçada.

Como é que, perante a agonia dos animais, não se abriram as portas dos abrigos, permitindo ao menos uma hipótese de fuga e de acesso a cuidados? Que falta de respeito e de compaixão é esta pela vida animal? Que estranho país este que criminaliza os maus tratos aos animais e depois lhes nega auxílio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Só na tarde de domingo é que os animais foram finalmente resgatados, não pelas autoridades competentes, mas pelos populares, onde se incluíam médicos veterinários que acudiram ao local.

Há responsabilidades a serem apuradas, como reclamam as mais de 164 mil pessoas que subscreveram uma petição, assim como lições para que não voltemos a falhar para com os animais.

Mais populares A carregar...

Foram demasiados anos de maus tratos neste lugar inóspito em Santo Tirso, como em tantos outros que há em Portugal. E o mínimo que podemos e devemos fazer por eles, e por todos os demais, é mudar a forma como continuamos a permitir que sejam tratados, mudando a lei, mas também mentalidades.