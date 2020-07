“A minha casa são vocês”

A residência alternada, conceito que usamos tendo em conta o ordenamento jurídico português, relaciona-se com os períodos que a criança passa com cada um dos pais após uma separação ou divórcio. De acordo com a investigação que tem vindo a ser feita em numerosos países, uma divisão de tempo tendencialmente equilibrada ou paritária permite a existência de um quotidiano familiar e social em que a criança é alvo de um duplo cuidado, o que facilita o desenvolvimento de uma relação de vinculação segura com ambos os pais.

Na medida em que a residência alternada implica geralmente duas residências, utiliza-se frequentemente o argumento de que tal provoca instabilidade na vida da criança, que tem de mudar de uma casa para a outra. Ora, esta visão de estabilidade ligada ao espaço físico não encontra eco no que se sabe quanto ao desenvolvimento infantil e às diferentes necessidades de uma criança.

Temos, assim, de nos socorrer do conceito de lugar da criança, que é socialmente construído e está também relacionado com as relações afetivas.

O lugar da criança é onde ela estabelece uma relação entre o espaço e a interação, ou seja, é no espaço que as crianças, através das suas vivências ao longo do tempo, dão significado às interações. Sem a sua dimensão social e afetiva, o espaço em si não possui qualquer significado.

Neste contexto, a casa da criança com o pai e a casa da criança com a mãe são apenas espaços que apenas adquirem significado nas interações que lá ocorrem. Na essência, a casa da criança é onde ela estabelece uma relação segura com cada um dos pais, o que apenas pode acontecer através de vivências quotidianas.

A literatura indica ainda que as crianças geralmente sentem-se em casa em situações de residência alternada, pois sentem-se bem no seu lugar, um lugar que permite a construção de uma relação afetiva com o pai e com a mãe. E não uma relação de afeto com as portas, a madeira e o cimento.

A estabilidade provém das vivências da criança com os seus cuidadores e não do espaço/residência em si. Pois é na estabilidade das relações e interações com cada um dos pais, bem como na sua previsibilidade, que a criança encontra segurança

Ao mesmo tempo, as crianças que experienciam uma relação de proximidade afetiva com ambos os pais apresentam também menos stress e um melhor ajustamento global.

A estabilidade provém das vivências da criança com os seus cuidadores e não do espaço/residência em si. Pois é na estabilidade das relações e interações com cada um dos pais, bem como na sua previsibilidade, que a criança encontra segurança.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Importa ainda salientar que qualquer criança nos dias de hoje circula em vários espaços – ​casa onde vive com os pais, casa dos avós, escola, casa dos amigos, parques infantis, espaços de ocupação dos tempos livres… e será que a criança atribui o mesmo significado às relações que estabelece em cada um destes espaços? Naturalmente que não.

A criança em residência alternada não leva a mala às costas. Leva a sua família consigo. Pois onde está o pai e a mãe é onde está a sua casa.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico