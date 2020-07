Animais

Foi aprovada na legislatura anterior uma proposta do PAN que não permite o abate de animais de companhia. Pareceu uma boa proposta, complementando aquela que, legalmente, passou a tratá-los como animais, com os seus direitos, e não coisas, tais como uma cadeira ou uma lâmpada.

Acontece que o abandono destes animais é anormalmente elevado num país civilizado como deveria ser o nosso. Há matilhas de cães vadios por todo o lado pois os centros de recolha estão sobrelotados, e as autarquias não conseguem dar outra resposta que não seja mantê-los na rua. São um perigo para a saúde pública. Que fazer? A permanência em canis/gatis ou outros (o caso de Santo Tirso não serve de exemplo, pois nem estaria licenciado) também não parece ser a solução pois é passar uma vida confinada a um pequeno espaço, impessoal, sem carinho nem afecto. Talvez a “eutanásia” seja a solução, alterando a lei, para que, sempre que um canil esteja lotado, “eutanasiar” o animal há mais tempo em cativeiro, seguindo um algoritmo de fila simples “FIFO”, e albergar o recém-chegado, encontrando, assim, uma solução que permita um abate sem dor, com dignidade e respeito pelos animais “sobrantes”. Deste modo acautelaríamos também a saúde pública.

Sou um amante de animais e custa-me sugerir a proposta acima. Espero que apareça alguém com uma solução melhor.

Jorge Loureiro, Anadia

O canil dos horrores

Gandhi disse que a grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira como trata os seus animais. O incêndio no canil ilegal dos horrores, em Santo Tirso, que matou dezenas de animais, é o exemplo de pequenez, do retrocesso, da falência moral das autoridades e da falta de fiscalização das entidades municipais. Com tanta incompetência do poder local e central, com comunicados inúteis visando a desresponsabilização, com tanta gente sem escrúpulos, admirem-se que sejam os cidadãos a transformarem-se em activistas e comecem a apreciar os defensores da causa animal que recorrem à agressividade para resgatar seres vivos em risco.

Emanuel Caetano, Ermesinde​

E por que não comer o siluro?

Surpreendeu-me a notícia do PÚBLICO sobre um peixe que está a infestar o rio Tejo por ser um superpredador e poder crescer mais de um metro e atingir mais de cem quilos – o siluro. Os pescadores queixam-se de a praga ter sido trazida do centro da Europa onde serve de alimento, mas cá não é aceite por ser um “peixe muito feio”. Sugerem ao Estado um subsídio de um euro por cada quilo capturado para assim se conter a sua proliferação e salvar as espécies autóctones em risco de extinção.

Na minha infância, quando acompanhava a minha mãe ao mercado do Bolhão assustava-me ao deparar nas bancas das peixeiras com um peixe horrendo de enorme cabeça e grande bocarra quase sem corpo e só com um pequeno rabo. Chama-se tamboril e as peixeiras queixavam-se de ninguém o comprar devido ao aspecto. Anos depois, tornou-se difícil encontrar um tamboril nas bancas.

Por que não se fazem pratos com o siluro para que os pescadores o pesquem em vez de pedirem subsídios estatais para o eliminar?

M. Gaspar Martins, Porto