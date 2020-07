A democracia sou eu

Esta semana, o Parlamento da Guiné-Bissau abriu um inquérito parlamentar às detenções ilegais e agressões contra o deputado Marciano Indi, contra Denilson Ferreira (do blogue Doka Internacional) e à morte de Demba Baldé, dirigente do PRS, numa manifestação o ano passado. Estranhamente ficou de fora a detenção e agressão sofridas pelo dirigente do PAIGC, Armando “N’dinho” Correia Dias, que passou três dias numa cela por alegado tráfico de armas.

