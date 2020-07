Líderes iludem divisões para aprovar pacote histórico de estímulo económico em resposta à crise

Histórico, historique, historisch, historic, storico, historyczny, istorinis, ιστορικός. Nas várias línguas oficiais, os 27 chefes de Estado e de governo da União Europeia escolheram a mesma palavra para dar conta do significado e da importância do pacote global de 1,8 biliões de euros, aprovado pelo Conselho Europeu, para apoiar a retoma da actividade económica e promover a transformação da Europa num sentido mais verde, inclusivo e digital, no rescaldo da profundíssima crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Continuar a ler