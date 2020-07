Homem armado com explosivos sequestra autocarro com 20 passageiros na Ucrânia

Um homem armado e com explosivos sequestrou esta terça-feira um autocarro com cerca de 20 pessoas a bordo na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia.

A polícia isolou o centro da cidade, a 400 quilómetros a oeste de Kiev, a capital. O autocarro, com as cortinas fechadas, está na praça do Teatro de Lutsk, segundo o portal de notícias ucraniano korrespondent.net.

A polícia está a tentar entrar em contacto com o sequestrador, já identificado, e disse que o atacante expressou frustração com o “sistema ucraniano” nas redes sociais.

A imprensa ucraniana informou que foram ouvidos tiros no local, mas não ficou claro se há feridos. Neste momento desconhece-se se o sequestrador apresentou algum tipo de exigências.

O Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse nas redes sociais que “foram ouvidos tiros e o autocarro está danificado”. Acrescentou que estão a ser tomadas todas as medidas para resolver a situação sem vítimas.