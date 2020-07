Afeganistão: rapariga mata talibãs depois de estes assassinarem os pais

Uma jovem de 16 anos matou três rebeldes talibãs e lutou contra um grupo armado, depois de ver os seus pais serem assassinados, acusados de apoiar o Governo do Afeganistão. A rapariga, Qamar Gul, vivia com os pais e o irmão, de 12 anos, que também a ajudou no confronto.

As autoridades afegãs contaram que um grupo de 40 talibãs invadiu uma aldeia na região de Ghor e procuraram pelo pai de Gul. Os talibãs conseguiram entrar na casa, depois de Gul lhes ter recusado entrada e mataram os progenitores da jovem.

Imediatamente depois disto, conta o porta-voz do governador regional, Gul pegou na arma do pai e matou três homens. Durante uma hora, Qamar Gul e o irmão, Habibullah, lutaram contra o contingente de rebeldes, que foi sendo reforçado, até uma milícia apoiante do Governo chegar ao local e afastar os talibãs.

Imagens de Qamar Gul a segurar na metralhadora estão a varrer as redes sociais. O Governo elogiou a coragem dos jovens e o Presidente Ashraf Ghani convidou os recém-órfãos para o palácio presidencial.

Qamar e Habibullah foram, entretanto, acolhidos pelas autoridades afegãs. Segundo o governo regional, o único parente próximo dos irmãos é um meio-irmão que vive na mesma aldeia.

As autoridades apontam que os irmãos “estiveram em estado de choque durante dois dias e não falaram muito, mas estão em bom estado agora”, disse o porta-voz do governador regional, Mohamed Aref Aber.

Segundo o The Guardian, estima-se que morreram cerca de 100 mil pessoas desde o início do conflito entre Governo e talibãs, que começou em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o território e depuseram o regime talibã.