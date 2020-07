Brincar com o fogo

1. “Enquanto reflectia sobre as mudanças que a covid-19 podia inspirar, veio-me à memória uma deixa de Nonsense Novels de Stephen Leacock: ‘Lorde Ronald não disse nada, saiu disparado da sala, saltou para a garupa do cavalo e afastou-se a galope em todas as direcções”. Ivan Krastev usou esta boutade no seu ensaio sobre o mundo que pode emergir da crise pandémica (O Futuro Por Contar, Editora Objectiva), para insistir na dificuldade em fazer previsões. Se substituirmos cavalos por aviões, talvez possa ser visto assim o desfecho da reunião dos líderes europeus depois de quatro dias de crispação e desentendimento que não desaparecem com um acordo. O risco é cada um regressar ao seu país, com o desânimo de saber que a Europa ainda pode “partir em todas as direcções”. Quando mais precisa de unidade. Perante uma crise de dimensões inigualáveis e uma realidade internacional que lhe é hostil.

Continuar a ler