FlixBus começa a circular dentro do país com autocarros expresso e viagens a um euro

Depois das viagens internacionais, a startup alemã FlixBus vai iniciar a operação com uma rede doméstica de autocarros expresso que inclui paragens em Fátima, Guimarães, Porto, Albufeira, Faro, Lisboa, Figueira da Foz e Coimbra. Tem na mira “a liderança do mercado em dois ou três anos”, mas tal está dependente do quão robusta for a rede criada. Mais destinos surgirão quando a pandemia deixar.