Indústria automóvel negoceia soluções contra “retoma ilusória” com o Governo

A Autoeuropa, em Palmela, fechou ontem para férias, numa altura em que ainda não tinha retomado toda a produção pré-pandemia. A empresa disse aos trabalhadores para voltarem no dia 17 de Agosto e prometeu retomar os quatro turnos do fim-de-semana, que continuavam suspensos, no dia 24 de Agosto. Apesar da retoma débil no sector dos carros, por agora ninguém fala em mais layoff na fábrica da Volkswagen em Portugal.

Continuar a ler