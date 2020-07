Bolsas sobem e juros da dívida descem com acordo europeu

As principais bolsas europeias ganharam fôlego com o acordo europeu para o fundo de recuperação, ao mesmo tempo que desceram as taxas de juro das dívidas soberanas no mercado secundário dos países periféricos, como Itália, Espanha e Portugal, devido à percepção de menor risco e maior apetite por parte dos investidores.

Após uma maratona negocial, os 27 chefes de Estado e governo da União Europeia aprovaram, esta terça-feira de madrugada, a criação de um novo instrumento financeiro para acelerar a recuperação da crise no valor de 750 mil milhões de euros, financiado através da emissão de dívida conjunta da União Europeia e canalizado através dos programas do próximo quadro financeiro plurianual para 2021-27, que agrega 1,074 biliões de euros. Assim, ao todo, são 1,8 biliões de euros.

Dos 750 mil milhões, 390 mil milhões serão atribuídos sob a forma de subvenções, e os restantes 360 mil milhões serão empréstimos com condições preferenciais. Inicialmente, a ideia era que as subvenções fossem de 500 mil milhões de euros. No que diz respeito a Portugal, o país beneficiará de 15,26 mil milhões de euros a fundo perdido para projectos a executar até 2026, a que se somam 10,8 mil milhões em empréstimos.

Esta manhã, pelas 9h, o índice europeu Stoxx 600 ganhava perto de 1%, o que o coloca, após várias outras subidas, perto do máximo atingido no início de Março. Além de notícias sectoriais positivas, o sentimento dos mercados está também a ser embalado pela perspectiva do desenvolvimento de uma vacina conta a covid-19.

O principal índice alemão, o DAX, subia 1,7%, o espanhol IBEX 35 ganhava 1,8%, o francês CAC 40 1,15% e o português PSI 20 subia 0,47%.

No que toca aos títulos de dívida soberana, a diferença de risco, calculada pelo spread, entre as obrigações alemãs e as italianas desceu para o valor mais baixo dos últimos quatro meses após ter sido anunciado o acordo entre os líderes europeus que permite combater aquela que é já apresentada como a pior recessão desde a II Guerra Mundial.

“Houve a necessidade de compromissos e [o resultado] não é perfeito, mas o facto de os 27 líderes terem dado a sua aprovação à emissão conjunta de dívida é a travessia do Rubicão que mais concentrava a atenção dos investidores”, afirmou o responsável pelo departamento de investimento em acções da Jefferies, numa nota citada pela Reuters.