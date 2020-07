Sporting e Vit. Setúbal empatam e sadinos deixam zona de descida

O Sporting ainda não tem garantido o terceiro lugar da I Liga, na disputa com o Sp. Braga, deixando essa decisão para a última jornada (defronta o Benfica). O Vitória de Setúbal, por outro lado, ganha um fôlego interessante na luta pela permanência. Estas foram as consequências do empate a zero entre as duas equipas, em Alvalade, neste domingo, um jogo parco em emoção, mas rico na importância que teve para uns sadinos aflitos e que ficam um ponto acima do Portimonense, relegando os algarvios para a zona de descida.

Em Alvalade, houve uma primeira parte cinzenta e sem remates enquadrados com as balizas. Mais do que isso: houve 65 minutos sem remates às balizas. O primeiro foi autoria de Vietto, que entrou ao intervalo, num “tiro” que encontrou as mãos de Makaridze. Destino semelhante teve o remate de Acuña, cinco minutos depois.

E é pouco mais do que isto que há para contar desta partida, além de alguns remates tortos durante a partida, quase sempre da parte de um Sporting amplamente dominador frente a um Vitória propositadamente subjugado.