Chaves de autocarro desaparecem e plantel do Desportivo das Aves foi de carro para o estádio

Os futebolistas, treinadores e outros funcionários do Desportivo das Aves deslocaram-se esta terça-feira em viaturas pessoais até ao Estádio do CD Aves, onde defrontam o Benfica às 21h15, num encontro da 33.ª jornada da I Liga.

Os 24 jogadores chegaram ao recinto por volta das 19h, isolados ou em grupo, e equipados com fatos de treino dos nortenhos, colmatando o desconhecimento do clube sobre o paradeiro das chaves do autocarro, a cargo da SAD liderada pelo chinês Wei Zhao, estacionado ao lado do veículo que transportou as “águias”.

Ausentes dos convocados estão o guarda-redes brasileiro Raphael Aflalo, que se tornou esta terça-feira o oitavo atleta a rescindir de forma unilateral com os nortenhos, os compatriotas Cláudio Falcão e Luiz Fernando, que desfalcam o meio-campo por lesão, e o avançado iraniano Mehrdad Mohammadi, melhor marcador, com oito golos em 29 jogos.

O treinador Nuno Manta Santos abdicou do habitual estágio em prol da sustentabilidade financeira da direcção do clube, presidido por António Freitas, que assegurou a pintura das marcações do relvado durante a tarde, desembolsando cerca de 50 mil euros para liquidar todas as despesas inerentes ao último desafio dos avenses em casa esta época.

Os adeptos do emblema do concelho de Santo Tirso vão fazer uma vigília à volta do recinto durante o desafio, saindo da Junta de Freguesia local a partir das 20h15, para dar “um novo sinal da vitalidade do Aves”, sob o apelo da claque “Força Avense”, que organizou na segunda-feira um cordão humano em torno do estádio do CD Aves.

“Aquando da chegada às imediações do estádio, vamos parar onde nos mandarem. Não haverá sequer espaço para contestar qualquer decisão policial”, lê-se em comunicado publicado pelo grupo organizado de adeptos nas redes sociais, alertando os fãs avenses para o redobrado dispositivo de segurança ao redor do recinto.

A SAD informou no domingo que não iria comparecer ao duelo com as “águias”, devido à anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho, que o clube desbloqueou no dia seguinte, além de ter assegurado duas baterias de exames negativos à covid-19 antes do duelo, obrigatórias ao abrigo do protocolo de reinício da I Liga em plena pandemia.

Os jogadores vão subir ao relvado com três meses consecutivos de vencimentos em atraso, que resultaram nas desvinculações unilaterais dos guarda-redes Quentin Beunardeau e Raphael Aflalo, do defesa Jonathan Buatu, dos médios Aaron Tshibola, Estrela e Pedro Delgado e dos avançados Kevin Yamga e Welinton Júnior.