Benfica castigado com dois jogos de interdição do Estádio da Luz

O Estádio da Luz foi interditado com dois jogos à porta fechada. A decisão do Conselho de Disciplina (CD) – passível de recurso – tem por base o apoio dado a claques ilegais por parte do Benfica no jogo frente ao Sp. Braga, em Dezembro de 2019. Segundo o comunicado do CD, foi considerado provado que houve concessão de apoios e facilidades aos grupos No Name Boys e Diabos Vermelhos.

O castigo será suspenso em caso de recurso “encarnado” para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), algo que o clube deverá fazer – à semelhança do que já fez em casos idênticos.

Recorde-se que na última semana o TAD anulou uma interdição de cinco jogos ao Estádio da Luz, por considerar que a competência para julgar os apoios a claques ilegais é exclusivo do IPDJ.