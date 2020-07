Para não acabar de vez com o tempo e a empatia

Revisitando Bachelard há uns anos, deparei-me, n’A Poética do Espaço, com a alusão a um poema de Rainer Maria Rilke que convoca esta reveladora imagem: “Essas árvores são magníficas, mas mais magnífico ainda é o espaço sublime e patético entre elas.” Esta é, porventura, uma das melhores metáforas que conheço para falar do papel da Cultura e das artes na sociedade contemporânea. Falo, antes de mais, de um mundo onde nos vamos esquecendo amiúde de olhar atenta e demoradamente para os interstícios, para os intervalos e margens, para tudo o que está entre e fora do centro, bem como da nossa tentação quase instintiva para preencher logo o “vazio”, evitar a potencial pausa, não abdicar do movimento vertiginoso, optar pela permanente conectividade, em multi-camadas. É o “ciclo da dopamina”: quanto mais somos inundados de estímulos mais queremos ser distraídos.

