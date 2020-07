Os SillySeason dão a mão a seis artistas emergentes

Na memória dos SillySeason está ainda viva a recordação do tempo em que, para se encontrarem e prepararem os seus espectáculos, se encontravam num café no Rossio, em Lisboa, e quase tinham de gritar para se conseguirem ouvir sentados à mesma mesa. Eram seis, viviam em casas pequenas e sem espaço para se reunirem, trabalhavam em condições muito precárias, cada um desembolsava 50 euros para a produção da criação seguinte (que talvez conseguissem reaver com a bilheteira) e, apesar do “ruído insuportável”, cada café naquele estabelecimento do Rossio dava direito a 30 minutos de internet gratuita que o grupo esticava, na medida do possível, para conseguir avançar nas suas ideias.

