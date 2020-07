Morreu o realizador Luís Filipe Costa, voz da revolução radiofónica e pai de Pedro Costa

O jornalista, radialista e realizador Luís Filipe Costa, uma das vozes mais marcantes do panorama radiofónico português da segunda metade do século XX e antigo director do serviço de noticiários do Rádio Clube Português (RCP) e pai do cineasta Pedro Costa, morreu na madrugada desta segunda para terça-feira aos 84 anos, confirmou ao PÚBLICO a família.

Trocando o curso na Faculdade de Economia por um percurso profissional na rádio, Luís Filipe Costa participaria activamente do 25 de Abril, lendo os comunicados do Movimento das Forças Armadas durante a emissão do RCP. Mais tarde, passou para a RTP, onde realizou filmes de ficção, documentários e peças de teatro, que foi o meio onde começou. Morte d’Homem, produção com João Mota, Hermenegildo Gomes, Mário Jacques, Francisco Moita Flores e António Capelo no elenco principal, valer-lhe-ia, em 1988, o Grande Prémio do Festival de Cinema para Televisão de Chianchino (Itália) e o 2.º Prémio do Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz.

No teatro, encenou África, com autoria e interpretação de Isabel Medina, a sua esposa. Na literatura, assinou os romances A Borboleta na Gaiola – livro de 1984 que daria um filme em 1987 – e Agora e Na Hora da Sua Morte. A Casa da Imprensa atribuiu-lhe a distinção de melhor radialista em 1966 e 1974, e, em 2011, Luís Filipe Costa recebeu o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).