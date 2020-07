O cometa Neowise dá brilho aos céus de Julho

O cometa Neowise tem sido uma presença constante do céu de Julho e vai continuar a sê-lo — pelo menos até ao fim deste mês. Este cometa veio dos confins do nosso sistema solar, mede cerca de cinco quilómetros e só voltará a ser visível da Terra daqui a quase 7000 anos. O seu nome verdadeiro é C/2020 F3, mas tem sido apelidado de Neowise por causa do telescópio espacial da NASA que o descobriu no final de Março.

O cometa pode ser visto em duas ocasiões: de madrugada, a partir das 4h (hora de Portugal continental) e antes do brilho do nascer do sol, idealmente com um “bom horizonte e pouca luz”. Nos dias 19, 20 e 21 de Julho, o cometa estará também visível ao início da noite, entre as 22h e as 22h15.

Segundo a NASA, o objecto passará a uma distância “inofensiva” de 103 milhões de quilómetros da Terra e estará mais próximo do nosso planeta a 23 de Julho.

