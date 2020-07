Urgência de oftalmologia de Lisboa encerra à noite

As duas urgências nocturnas de oftalmologia de Lisboa, que atendem também doentes provenientes do Alentejo e do Algarve, passaram a partir desta segunda-feira a ter apenas médicos de prevenção, o que significa que, no período das 20 às 8 horas, apenas serão observados e tratados pacientes politraumatizados ou internados que necessitem de atendimento emergente e as situações de glaucoma agudo. Os outros doentes serão observados no dia seguinte.

