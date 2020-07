Como é que podem os jovens enfrentar a segunda crise das suas vidas?

O desemprego entre recém-licenciados atingiu um mínimo histórico antes da pandemia, mas, com a chegada de uma crise provocada pela paralisação de várias actividades económicas, há muitos jovens que chocaram com um mercado de trabalho paralisado ou acabaram por ver chegar ao fim os contratos precários que tinham. Neste P24 ouvimos o coordenador da pós-graduação em Recursos Humanos do Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG), Protásio Leão.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.