Milhares de professores analisam formas de ensinar em pandemia no Virtual Educa

Cerca de 50 mil professores vão participar na conferência internacional Virtual Educa, que nos próximos três dias vai debater a forma de ensinar no próximo ano lectivo, que também deverá ser afectado pela pandemia covid-19.

Entre terça e quinta-feira, realiza-se a conferência online "vitualeduca.connect”, que envolverá 300 mil docentes de todo o mundo, segundo a organização do evento que em comunicado anunciou ter já 50 mil inscrições.

O tema principal do encontro será o próximo ano lectivo (2020-2021) no contexto da covid-19, no qual o regresso às aulas presenciais terá de ser articulado com novas tecnologias de educação e com conteúdos pedagógicos desenhados de raiz para o ensino digital.

Os responsáveis do evento recordam que este ano, devido à pandemia, cerca de 1.500 milhões de alunos em todo o mundo passaram a ter aulas à distância. Por isso, a conferência será também uma mostra das tecnologias pós-covid-19.

“Os três dias de conferência vão ser passados a discutir a forma como os sistemas públicos e privados de educação em todos os países vão lançar e gerir o próximo ano lectivo, desde o ensino básico até ao 12.º ano”, disse Adelino Sousa, director executivo da Virtual Educa.

Em Portugal, o Ministério da Educação decidiu que a participação na conferência irá contar como horas de formação dos docentes do ensino básico e secundário e, como tal, contará para progressão na carreira.

Segundo a organização, vão ser apresentadas as mais recentes tecnologias educativas e as propostas pedagógicas e didácticas para ensinar durante a pandemia.

Durante os três dias, serão também debatidos estudos e relatórios produzidos por universidades e institutos, desde a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, à Escola de Tecnologias de Informação na Educação da Universidade de Cantão, na China.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além disso, haverá stands virtuais onde será possível conhecer os mais recentes equipamentos digitais e softwares educativos dos grandes fabricantes mundiais de tecnologias de educação.

Devido à pandemia de covid-19, a conferencia presencial foi adiada para Novembro e deverá realizar-se na FIL, em Lisboa.

A Virtual Educa foi estabelecida em 2011 pela Organização dos Estados Americanos — OEA como uma iniciativa de cooperação multilateral no âmbito da educação, inovação, competitividade e desenvolvimento.