Jovem detido por agredir motorista da Carris depois de tentar entrar em autocarro sem máscara

Um homem de 22 anos foi detido por ser suspeito de agredir um motorista da Carris que o terá abordado por tentar entrar no autocarro sem máscara, no sábado, em Lisboa. O jovem é suspeito do crime de ofensas à integridade física.

Segundo o comunicado da PSP, os agentes foram chamados à Estrada de Benfica por causa de uma agressão a um funcionário da Carris. “No local, verificaram que o motorista agredido apresentava hematomas visíveis em toda a cara, com os lábios cortados e as mãos arranhadas, além do pólo da farda destruído.”

O motorista disse que o jovem, depois de ser chamado à atenção por não estar a usar máscara e não poder, dessa forma, entrar no transporte público, partiu de forma violenta para agressão física, atingindo-o na cara com vários socos, “empunhando de seguida uma arma branca com a qual ameaçou os presentes, colocando-se em fuga de imediato”.

Os polícias conseguiram encontrar o suspeito ainda perto do local, onde foi detido. “A arma utilizada no crime foi apreendida já na posse de um outro indivíduo que acompanhava o detido e a quem este a tinha entregue por forma a desmarcar-se da mesma”, indica ainda o comunicado.

O jovem vai ser presente a Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para lhe serem aplicadas as medidas de coação.