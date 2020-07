Sondagem mostra que 66% acredita que vem aí mais austeridade

“Este não é um momento para a austeridade.” A declaração é de António Costa - de 3 de Julho, logo após a aprovação do Orçamento Suplementar - e é uma entre muitas que o Governo tem feito para afastar a ideia de que, com esta crise, chegarão mais impostos ou cortes na despesa. Mas a mensagem parece não estar a passar. Uma sondagem à população revela que a grande maioria dos inquiridos acredita que nos próximos dois anos a receita da austeridade é certa, com o pessimismo sobre a situação da economia nesse período a pintar um quadro negativo sobre o que os portugueses esperam.

