Pedro Nuno Santos falha estratégia de conquista de mais federações do PS

O dirigente do PS e ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, viu falhar a sua estratégia de aumentar o peso da corrente interna que lidera no partido, nas eleições para presidente das 19 federações socialistas, que decorreram sexta-feira e no sábado. Os dois nomes próximos de Pedro Nuno Santos que se estrearam como candidatos à presidência de federações não conseguiram ser eleitos: João Paulo Rebelo e João Portugal.

