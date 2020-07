Debate do estado da nação adiado para sexta-feira

O debate do estado da nação vai passar de quarta para sexta-feira a pedido do primeiro-ministro por causa do prolongamento do Conselho Europeu, apurou o PÚBLICO junto de fonte parlamentar.

Nesta recta final dos trabalhos parlamentares antes de férias estavam previstas duas sessões plenárias - quarta e quinta-feira (votações) - mas só a primeira exige a presença do primeiro-ministro e dos membros do Governo. António Costa pediu para adiar o estado da nação para sexta-feira dado o impasse na cimeira dos 27 países a decorrer em Bruxelas, o que foi aceite pelas bancadas parlamentares. Assim, o debate passou de quarta-feira à tarde para sexta-feira às 9h30 da manhã.

O debate do estado da nação é o ponto alto da sessão legislativa e acontece habitualmente nas vésperas de a Assembleia da República fazer uma interrupção para férias. Na próxima semana haverá trabalhos nas comissões para finalizar os diplomas aprovados e os trabalhos serão interrompidos até ao início de Setembro.

Os chefes de Estado e de Governo estão a discutir um pacote de ajuda para recuperar a economia europeia da crise gerada pela covid-19 e o orçamento plurianual entre 2021 e 2027.