CDS critica “resposta ideológica” do Governo na saúde

A participação do Presidente da República na celebração do Dia do Município de Ovar, no próximo sábado, está a gerar polémica no CDS-PP local. O líder desta estrutura do distrito de Aveiro anunciou que não estará presente por considerar que as cerimónias são “folclore político” que não beneficia o município que esteve sob cerco sanitário devido à covid-19 .

Em comunicado enviado à Lusa, David Malícia considera que é preciso “dar um ‘grito’ de protesto” face a iniciativas que não se revestem de apoios efectivos ao tecido económico e social do concelho após a paragem a que o território esteve obrigado.

“Ovar já deveria ter tido medidas de apoio especiais à economia por parte do Estado, mas temos um Governo que ignora as nossas circunstâncias, que foram diferentes do resto do país, e temos um presidente da Câmara que acolhe esses mesmos governantes porque se fascina com o mediatismo que isso lhe dá, esquecendo-se, porém, que o município sai penalizado com tanta associação à pandemia na comunicação social”, afirma o presidente da concelhia do CDS-PP, Daniel Malícia.

O deputado do CDS-PP na Assembleia Municipal de Ovar, Fernando Camelo Almeida, também se recusa a participar nas referidas iniciativas - que estão associadas ao Dia do Município, feriado local assinalado a 25 de Julho - por considerar que “vai ser a segunda vez que Marcelo Rebelo de Sousa vem a Ovar e traz uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”.

Para esse deputado, é “um gozo com as pessoas de Ovar todo este folclore político que se tem feito à volta da covid-19 e que apenas tem contribuído para uma associação do concelho à pandemia e para a promoção pessoal do presidente da Câmara, servindo as suas aspirações políticas”.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, diz que o CDS não devia confundir as funções de Marcelo Rebelo de Sousa com as do Governo. “Vejo com enorme tristeza essa postura do CDS, considerando que vai ser a primeira vez que Ovar celebra o Dia do Município com um presidente da República em mais de 20 anos”, disse Salvador Malheiro.

Dizendo que as acusações de aproveitamento mediático para fins políticos “não merecem comentário”, o autarca social-democrata nota que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser condecorado com a Medalha de Ouro de Mérito Municipal, numa decisão “aprovada por unanimidade em reunião de Câmara”, cujo executivo integra sete elementos do PSD e dois do PS.