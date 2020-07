Stress, teletrabalho e optimismo na luta pelo clima: como a covid-19 mudou os millennials e a geração Z

Stressados durante a maior parte do tempo e sem esperança de recuperar os estragos causados no ambiente. Assim se diziam os mais de 18 mil millennials e jovens da geração Z de todo o mundo que, antes da pandemia, responderam ao Deloitte Global Millennial Survey, o estudo que, no final de cada ano, pretende “perceber tendências junto das gerações mais jovens”, como enquadra Nuno Carvalho, responsável pela área de Capital Humano da Deloitte em Portugal, ao P3. Mas uma pandemia fez o mundo tropeçar — e as respostas às mesmas perguntas acabaram por mudar.

