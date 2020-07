A Europa no seu melhor: chata, sonsa e mesquinha

Não sei que terá dito António Costa quando ofereceu a Angela Merkel, no dia de aniversário de ambos à entrada do Conselho Europeu, a edição alemã de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. A minha proposta seria: “é um romance, mas daqui a uns tempos lê-se como não-ficção”. Passados três dias, creio que podemos todos concordar que uma descrição melhor seria: “é um romance, mas lê-se como uma reportagem do que se passa dentro desta sala”.

Continuar a ler