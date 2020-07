Simplesmente bom senso

Os políticos adoram a inovação, vende bem e fica bem. Os inovadores adoram os políticos, compram bem e entusiasmam-se sem perguntas. Se a alegada inovação for exportável então tudo brilha no horizonte. Se a terminologia for estrangeira e desconhecida do povo, melhor ainda. Contudo grandes desastres financeiros têm ocorrido com esta corrida tantas vezes desenfreada, sem que alguém a trave a tempo. Falta o mais simples, elementar e básico. O bom senso.

Neste caldo nascem as maiores aventuras que podemos imaginar. Agora é a vez do hidrogénio, como se tivéssemos dinheiro para um laboratório que poucos querem comprar. Mas já tivemos o lítio. Felizmente coisa do passado, não porque alguém tenha percebido que muito mais importante que o lítio era o valor das pessoas e das terras do Parque Nacional da Peneda Gerês, mas tão simplesmente porque já ninguém o compra ao preço a que produzimos.

De água e comida vivemos nós mas sem qualquer cautela. Vemos campos de milho no Alentejo e noutras zonas do país onde não há água. Também plantamos hortaliças no Alentejo e Algarve e regamos oliveiras, vinhas, amendoeiras… Como tudo isto é bom para a exportação, ignora-se que se está a consumir a pouca água que temos, fala-se então na urgência da dessalinização. Mas onde está o bom senso? Então vamos gastar milhões em importação de tecnologia estrangeira, consumíveis estrangeiros e consumo de energia brutal? Não existe um planeamento nacional destas coisas? Tantas vezes se fala do interior e esquece-se que há muito interior onde há água e bons terrenos para produzir alimentos básicos que importamos. Antigamente as casas no Algarve tinham telhados horizontais para captar a água da chuva e o Alentejo produzia trigo de sequeiro. Onde está o bom senso?

António Matos, Viana do Castelo

A saga dos imigrantes

Quem é imigrante em Portugal, sabe o quanto é difícil se legalizar por completo, ou mesmo impossível. Há meses, o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não agenda atendimento para quem precisa de autorização de residência. Não respondem a e-mails e os telefones estão sempre ocupados. Depois de 10 dias tentando dezenas de vezes, consegui falar com eles e a resposta é sempre a mesma há meses - não temos data para a abertura de agendamentos.

No IMT – Instituto de Mobilidade e Transportes, a situação é a mesma. Quando respondem é para dizer que existem milhares de atendimentos atrasados e não podem fazer agendamentos para trocar a carta de condução estrangeira pela carta de condução portuguesa. Nas Finanças, não respondem a e-mails e nem atendem o telefone. Em resumo, o serviço público de Portugal entrou em colapso e o imigrante não consegue ficar legalizado no país.

Murillo Porto, Braga