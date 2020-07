Presidente do Conselho Europeu suspende reunião até às 16h

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, decidiu suspender os trabalhos da cimeira extraordinária convocada para os 27 chefes de Estado e governo da União Europeia darem o seu acordo a um pacote global para a recuperação da economia da crise do novo coronavírus, no valor de 1,8 biliões de euros.

Depois de 18 horas de negociações intensas, que por várias vezes estiveram perto de colapsar, Charles Michel decidiu dar algum tempo aos líderes para descansar, antes de um novo confronto a partir das 16h, quando a sessão será retomada.

Quando os trabalhos foram interrompidos, parecia haver já um entendimento entre os 27 em reduzir a componente de subvenções do próximo fundo de recuperação, para um valor de 390 mil milhões de euros, significativamente menos do que previa a proposta original de 500 mil milhões e ligeiramente abaixo da linha vermelha de 400 mil milhões de euros que os países do Sul, mais afectados pela pandemia, mas também a França e a Alemanha, tinham designado como o montante mínimo admissível para evitar reduções nos envelopes nacionais dos Estados membros.

A proposta não foi ainda oficialmente adoptada, mas fontes europeias confirmaram ao PÚBLICO que já terá merecido o acordo dos 27.

Antes de as delegações voltarem para o Conselho Europeu, a equipa do presidente do Charles Michel iria distribuir uma nova “negotiating box”, com ajustamentos à proposta para o novo quadro financeiro plurianual de 2021-27, com uma revisão, em baixa, do valor dos “rebates”, ou descontos, de que beneficiam os países que são contribuintes líquidos para o orçamento comunitário.