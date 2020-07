Guerra e pandemia transformam Moçambique em auto-estrada para o tráfico de droga

Em Junho, um camião com dois homens passou a fronteira de Ressano Garcia e entrou na África do Sul. Pouco quilómetros mais à frente, a polícia sul-africana mandou parar o veículo e descobriu que os dois homens transportavam mais de 200 quilos de heroína. Uma pequena apreensão demonstrativa de como funciona o tráfico de droga internacional que usa cada vez mais Moçambique como ponto de passagem para fazer chegar a heroína produzida nos campos do Afeganistão e Paquistão aos mercados dos países Ocidentais. A droga é desembarcada na costa de Cabo Delgado, segue depois para o porto de Nacala e daí é enviada em camiões, misturada com outras mercadorias, até aos portos sul-africanos.

Com uma longa costa muito pouco controlada, por falta de meios e porque o movimento insurgente que desde 2017 vem atacando aldeias e vilas, matando e raptando, desafiando as Forças de Defesa e Segurança e instalando o terror, desviou as atenções das autoridades, a província de Cabo Delgado vem-se transformando paulatinamente de uma rota marginal numa rota privilegiada no transporte de droga.

De acordo com a organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), “hoje quem mais lucra com a guerra em Cabo Delgado são os cartéis de droga, porquanto a já fraca fiscalização marítima tornou-se praticamente inexistente, com todas as forças concentradas em frear o avanço cada mais concertado e regular dos terroristas”.

O problema tornou-se tão visível que as Nações Unidas, a pedido do Governo moçambicano, instalaram em Maputo uma representação da Agência das Nações Unidas para o Crime Organizado e Tráfico de Drogas em 2019.

César Guedes, o peruano-canadiano que já chefiou delegações idênticas no Paquistão e na Bolívia e agora está à frente da representação em Moçambique, explicava no mês passado à Lusa: “É nos momentos de crise que os traficantes e os que estão vinculados à economia ilegal estão mais preparados para desenvolver os seus negócios ilícitos. Navios grandes e pequenos, fora da época de ciclones, chegam pouco a pouco. É uma viagem longa, mas segura e em que se faz muito dinheiro.”

Dez quilos de heroína podem valer apenas uns cinco dólares para os agricultores afegãos ou paquistaneses, mas essa mesma quantidade de produto pode render aos traficantes 20 mil dólares nos mercados ocidentais para onde é, na sua maioria, destinada. Daí que os traficantes se possam dar ao luxo de enviar a droga pelo mar até Moçambique, e depois por terra até à África do Sul, em vez de usarem as rotas terrestres para o centro da Europa a partir do Afeganistão.

As decisões tomadas pelos Governos para combater a pandemia deram mais peso à rota moçambicana da droga. Com os aviões em terra na maioria dos países, as fronteiras terrestres fechadas ou mais controladas, a via marítima passou a ser privilegiada para escoar a heroína que não deixou de ser produzida. Antes pelo contrário, mais agricultores afegãos e paquistaneses se viraram para a cultura das papoilas, sobretudo por questões económicas.

O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique calculou aqui há uns anos que a droga que passa por Moçambique valia uns 525 milhões de euros, mas hoje esse número deve ser substancialmente mais alto, embora seja difícil de calcular. Sabe-se que cerca de 90 milhões de euros alimentam a rede de corrupção moçambicana que permite ao tráfico funcionar sem muitos entraves, “composta por políticos influentes ligados à Frelimo [o partido no poder desde a independência], barões de droga locais e funcionários do Estado afectos à polícia, migração e alfândegas”.

Se o arquipélago das Quirimbas, com mais de 30 ilhas, ou a costa de Cabo Delgado, com as suas muitas dunas onde se pode esconder a droga, são os lugares privilegiados para descarregar a droga, esta é depois levada em pequenas embarcações para o porto de Nacala, onde estão os principais barões da droga do Norte do país.

Insurgência marítima

Quem parece também estar a aproveitar a via marítima são os jihadistas que lutam por impor a lei religiosa muçulmana (sharia) em Cabo Delgado. De acordo com Timothy Walker, analista do Instituto de Estudos de Segurança da Universidade de Pretória, na África do Sul, “nos últimos meses a insurgência sangrenta na província de Cabo Delgado teve uma viragem marítima sem precedentes que, se piorar, pode ter profundos impactos socioeconómicos e implicações de segurança para a África Austral”.

Num artigo académico citado pela Deutsche Welle, Walker refere que, na última investida armada contra Mocímboa da Praia, o grupo “usou ataques coordenados por terra e mar”, o que demonstra que os insurgentes “perceberam que atacar por via marítima era uma opção viável e que o risco de serem interceptados pela segurança marítima moçambicana é baixo”.

Como explica a CDD, “desde há vários anos que a Marinha de Guerra é um ramo das Forças Armadas com mais homens na terra que no mar, por falta de meios”, resultando que nos últimos três anos se assiste “à entrada pelo mar de bandos armados que destroem e saqueiam ao longo do litoral da província” sem que o Estado moçambicano os impeça.

“Nestas condições”, acrescenta Walker, “há quem alerte que o Norte de Moçambique pode tornar-se uma plataforma para o lançamento de assaltos e servir de base a redes criminosas na região, incluindo a pirataria, o que coloca um risco significativo, já que a actividade marítima é essencial para ajudar as pessoas deslocadas do país e o Governo está cada vez mais dependente das receitas das exportações de gás oriundas das enormes reservas ao largo da costa”.