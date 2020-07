Entre a resistência e a queda, o comércio tradicional em modo SOS

A palavra de ordem é “resistir” e Olga Oliveira não prescinde dela. Mas a reabertura do comércio tradicional após o confinamento obrigatório, cumprida há cerca de dois meses, fez dos dias da lojista um jogo de paciência e luta contra o desânimo. Da perfumaria Capitólio vislumbra uma Rua de Santa Catarina como nunca viu. Vazia e mais silenciosa. Quase sem turistas e com poucos portugueses. Dias há em que não tem um único cliente de manhã à noite e as quebras, comparativamente com o mesmo período de outros anos, “chegam aos 80%”. Dos três trabalhadores da casa, apenas ela mantém o emprego.

Continuar a ler