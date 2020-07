Governo dos Açores concorre ao Life Snails para preservar moluscos endémicos

O Governo dos Açores formalizou junto da Comissão Europeia uma candidatura ao projecto Life Snails, a ser executado na ilha de Santa Maria, visando a conservação de um grupo de moluscos endémicos.

De acordo com uma nota do gabinete de imprensa do Governo dos Açores, o Life Snails - apoios e naturalização em áreas importantes para os caracóis terrestres, contempla um investimento de dois milhões de euros, a executar em cinco anos, de 2022 a 2026.

Pretende-se com o projecto desenvolver um conjunto de acções dirigidas à conservação de um grupo de moluscos endémicos de Santa Maria, dados como criticamente ameaçados de acordo com as listas vermelhas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O objectivo é “melhorar o “habitat” disponível, permitindo a recuperação, a médio prazo, das populações das espécies-alvo”.

Com base no projecto Life Snails, pretende-se recuperar “habitats”, incluindo o controlo de espécies exóticas invasoras e a plantação de flora endémica, bem como dinamizar boas práticas, soluções piloto e de demonstração para aumento de “habitats” em terrenos privados.

A iniciativa inclui um regime de apoio aos proprietários para a “instalação de cortinas de abrigo com sebes vivas em áreas agrícolas, integrando a biodiversidade nos processos produtivos e superando a perda e a fragmentação dos “habitats"”.

O projecto é coordenado pela Direcção Regional do Ambiente e integra também a Direcção Regional dos Recursos Florestais e a Azorina - Sociedade de Gestão e Conservação da Natureza e a Desafio das Letras.

O Governo dos Açores tem em execução três projectos Life nas áreas da conservação da natureza, no total de 22,7 milhões de euros.