IGAI abre inquérito à actuação da GNR e Protecção Civil no incêndio em Santo Tirso

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou à Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de um inquérito apurar os factos relacionados com a actuação da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos agentes de Protecção Civil no incêndio que, no fim-de-semana, atingiu dois canis localizados em zona florestal da freguesia da Agrela, no concelho de Santo Tirso.

O PAN apresentou queixa ao Ministério Público por “crime contra animais de companhia” e disse que pediria esclarecimentos ao ministro da Administração Interna sobre a morte de dezenas de animais na sequência do incêndio. Ao final desta segunda-feira manhã o porta-voz do PAN, André Silva, acusou a Câmara de Santo Tirso, o veterinário municipal e a GNR de “negligência enorme” no caso dos animais mortos num abrigo atingido por um incêndio.

“Houve aqui, de facto, uma negligência enorme, diria até um dolo por parte das autoridades, que permitiram que estes animais fossem queimados vivos e que não foram resgatados, nem pelas autoridades nem pelos populares”, disse André Silva. O PAN também acusa o veterinário de não “fazer cumprir a sua acção” e pedem que o presidente da Câmara Municipal Alberto Costa responda “porque é que aquele abrigo não foi fiscalizado, ou se foi fiscalizado porque é que continuava aberto, porque é que mantinha relações institucionais com as detentoras do abrigo”.

No sábado à noite, um incêndio destruiu o canil “Cantinho das Quatro Patas” e matou 54 animais (52 cães e dois gatos), segundo dados da autarquia, mas os números têm sido contestados por cidadãos e associações no local. Os populares ajudaram as autoridades a resgatar os animais, mas tanto as pessoas como a deputada do PAN presente no local, Bebiana Cunha, acusam a GNR de lentidão no apoio à ocorrência e dizem que as proprietárias do canil recusaram entrada de ajuda.

“Há imensos animais mortos, morreram agoniados, estão carbonizados. Aqui, o médico municipal deveria ter actuado. Insistimos com a GNR para que pedissem um mandato de urgência para que pudessem entrar na propriedade. As proprietárias do abrigo recusaram que se prestasse o adequado auxílio dos animais”, disse a deputada num vídeo no Facebook.

A GNR afirmou que a morte de animais no incêndio não se deveu ao facto de ter impedido o acesso ao local de populares, mas à dimensão do fogo e à quantidade de animais. A acção da GNR foi essencial para permitir que tivessem sido resgatados, com vida, a maior parte dos cães”, disseram as autoridades num comunicado no Facebook.

Vários partidos além do PAN já pediram esclarecimentos às autoridades municipais de Santo Tirso. Esta manhã, o PCP questionou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, apontando que as imagens do incidente mostram “que voluntários da defesa dos animais e população tentam, num contexto em que ainda há fogo, aceder ao espaço onde se encontram os animais para os resgatar, sendo advertidos pelas autoridades (GNR) que a proprietária do espaço não autoriza a sua permanência”.

O Bloco de Esquerda anunciou que quer explicações dos ministros da Administração Interna e da Agricultura no Parlamento, bem como da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) sobre a situação. No domingo, o partido liderado por Catarina Martins publicou um comunicado em que informava que os dois canis atingidos pelo incêndio operavam ilegalmente e, esta segunda-feira, o Ministério da Agricultura revelou que os dois abrigos de Santo Tirso já tinham sido alvo de “contra-ordenações e vistorias” de “várias entidades fiscalizadoras”.

Já o PEV apontou que o Governo devia fazer um “levantamento dos abrigos particulares para animais existentes ao nível nacional, identificando-os e registando as suas condições de funcionamento”.

Os dois abrigos para animais em Santo Tirso, o “Cantinho das Quatro Patas” e o “Abrigo de Paredes” já tinha sido alvo de denúncias em 2017 devido às fracas condições de higiene. No entanto, as denúncias foram arquivadas em 2018 pelo Ministério Público, considerando “não haver crueldade em manter animais num espaço sujo, com lixo, dejetos e mau cheiro”, dizia então o despacho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No despacho do arquivamento, o Ministério Público escrevia que “apesar de não prestar as ideais condições aos animais que ali estão acolhidos, pois poderia e deveria estar mais limpo, não existe crueldade em manter animais num espaço sujo, com lixo, dejectos e mau cheiro”.

Foi marcada para esta segunda-feira, às 21h30, uma vigília diante da Câmara de Santo Tirso, para que “honrar a memória dos animais que perderam a vida e dos que continuam a sofrer por conta desde incêndio”, disse à Lusa Catarina Ferraz, voluntária da causa animal.

Os 190 animais recolhidos com vida em dois canis atingidos por um incêndio na freguesia de Agrela, Santo Tirso, foram acolhidos em canis municipais, associações e por particulares, informou esta segunda-feira a câmara local, em comunicado.