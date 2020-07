Cozinha Social em Évora procura voluntários

A Fundação Eugénio de Almeida (FEA), em Évora, está à procura de voluntários interessados em trabalhar este Verão na sua Cozinha Social, que fornece refeições aos mais necessitados neste período de pandemia.

Segundo a FEA, a Cozinha Social foi criada em Abril, para “minimizar os impactos negativos sociais do contexto actual” e “contribui para assegurar as necessidades básicas de alimentação de pessoas da comunidade de Évora”.

A instituição “procura voluntários com interesse em colaborar na Cozinha Social durante o período do Verão, nomeadamente nos meses de Julho, Agosto e Setembro”, ou seja, pessoas que possam disponibilizar “algumas horas por semana para proceder à entrega das refeições aos beneficiários” do projecto, pode ler-se num comunicado da FEA.