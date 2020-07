Michelle Obama: a ex-primeira-dama dos EUA vai estar no Spotify a falar sobre relacionamentos

Os relacionamentos e como estes moldam o carácter e a vida de alguém. Será este o mote de nove conversas dirigidas pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, inseridas num podcast cuja estreia está prevista para 29 de Julho.

Para Michelle Obama, esta série poderá “ser um lugar para explorar em conjunto temas significativos e ordenar tantas das perguntas que todos tentamos responder nas nossas próprias vidas”. “Acima de tudo, espero que este podcast ajude os ouvintes a terem novas — e duras — conversas com as pessoas que mais lhes interessam.”

Para o Spotify, a presença da voz de Michelle Obama, cuja autobiografia vendeu mais de dez milhões de cópias no país, só nos cinco primeiros meses, representa a possibilidade de atrair novos utilizadores para a plataforma. Afinal, se há coisas que não faltam à mulher do antigo Presidente Barack Obama são popularidade e carisma. De tal forma que o seu nome tem sido apontado para uma eventual candidatura à Casa Branca em 2024 — a advogada tem deixado claro que essa vontade não consta da sua lista de desejos, como se pode testemunhar no documentário Becoming, que a Netflix estreou em Maio, mas muitos democratas crêem que não há outra figura tão consensual.

Quando ainda residia na Casa Branca, em 2016, Michelle Obama participou na rubrica Carpool Karaoke do The Late Late Show com James Corden e o vídeo permanece no YouTube entre os dez mais populares do programa.

O programa Michelle Obama Podcast no Spotify terá nove episódios, ao longo dos quais a ex-primeira-dama estará à conversa com pessoas mais ou menos conhecidas do grande público. Entre os primeiros convidados estão o apresentador Conan O'Brien; a assessora de Barack Obama durante os seus anos na Casa Branca, Valerie Jarrett; ou Marian e Craig Robinson, a mãe e o irmão de Michelle. A grande expectativa, porém, está em saber se haverá um episódio com o marido, Barack.

O Spotify tem vindo a apostar em podcasts exclusivos, tendo recentemente anunciado um programa com Kim Kardashian West relacionado com a reforma da justiça penal norte-americana.