Ian McKellen faz doação de 40 mil libras aos técnicos do teatro no Reino Unido

O teatro não se faz só de actores e todo o pessoal técnico que está por trás do pano, desde porteiros a costureiros, enfrentam tempos difíceis com as portas das salas de espectáculos fechadas por causa da pandemia de covid-19. Aqueles que não têm os requisitos para aceder a apoios do Estado estão no limiar da pobreza, de acordo com a associação The Theatrical Guild, dedicada exclusivamente a apoiar este sector de actividade.

Ian McKellen, estrela tanto dos palcos como dos ecrãs, mais conhecido pelo seu papel de Gandalf na trilogia de filmes O Senhor dos Anéis, criou um fundo de emergência para estes trabalhadores, doando 40 mil libras (cerca de 44 mil euros), angariados recentemente com uma digressão que fez pelos teatros britânicos aquando do seu 80.º aniversário.

“Muitas pessoas que trabalham na indústria do teatro viram os seus meios de subsistência desaparecer devido ao confinamento”, disse McKellen, citado pela BBC. “Eu, por exemplo, recebi uma carta perturbadora de um director de palco que foi despejado da sua casa e não consegue aceder ao apoio estatal.”

Também os actores Eddie Redmayne e Prasanna Puwanarajah estão a apoiar este fundo devido às necessidades que a comunidade do backstage enfrenta – pessoal do guarda-roupa, dos acessórios e adereços, pintores, operadores de luz e som, bilheteiros, empregados de bar e funcionários de limpeza, entre outros, ficaram sem forma de pagar as suas despesas.

“Estas pessoas são uma parte significativa de todos os teatros neste país e são quem dá a cara em muitos deles”, refere Adam Bambrough, director-geral da The Theatrical Guild. “Infelizmente, já nove ou dez pessoas me disseram que ponderaram o suicídio nas últimas semanas. Muitos outros lutam para conseguirem encontrar dinheiro para comprarem comida e pagarem a renda.”

Este fundo tem como objectivo ajudar com despesas de alimentação, de habitação, serviços de saúde mental e outras necessidades básicas. Estes trabalhadores, na sua maioria, têm baixos rendimentos, trabalham como freelancers ou a contratos de zero horas, o que faz com que não tenham direito a receber a ajuda do estado nesta altura de pandemia.

