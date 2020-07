Número de desempregados inscritos no IEFP sobe 36,4% em Junho

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 36,4% em Junho face ao mesmo mês no ano anterior e recuou 0,6% face a Maio deste ano, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no final de Junho, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 406.665 desempregados, número que representa 74,8% de um total de 543.662 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (36,4%). Junho de 2019 foi o segundo mês com menos desempregados inscritos no país desde 2003, tendo contado com 298.191 desempregados registados no IEFP (o primeiro mês com menos desempregados de 2003, com 297.290, foi Julho de 2019).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto ao mês anterior, Maio, houve um ligeiro recuo (0,6%). Maio foi, até agora, o mês com maior número de desempregados inscritos em 2020, totalizando 408.934. Junho é o primeiro mês em que houve um recuo no número de inscritos desde Março, mês em que foi implementado o estado de emergência.

A última vez que Portugal viu o número de registados acima de 400 mil foi em Fevereiro de 2018, com 404.604 desempregados registados no IEFP.

O maior valor registado no país, desde 2003, foi em Janeiro de 2013, com mais de 740 mil desempregados inscritos.