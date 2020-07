Paços de Ferreira e Belenenses SAD garantem permanência na I Liga

O Paços de Ferreira venceu nesta segunda-feira o Portimonense, por 2-1, e assegurou a permanência na I Liga. Este resultado da ronda 33 também possibilita que o Belenenses SAD se salve da descida de divisão, fruto do deslize dos algarvios.

Os pacenses entraram melhor na partida e adiantaram-se aos sete minutos, por Bruno Santos, o Portimonense ainda igualou, aos 17, por Marcelo, com um golo na própria baliza, tendo Denilson, aos 41, anotado o tento do triunfo e que ditou a manutenção da equipa do Paços de Ferreira, bem como do Belenenses SAD, o outro conjunto interessado no desfecho da contenda.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira mantém o 13.º lugar, mas agora com 38 pontos, enquanto o Portimonense continua na luta pela permanência, baixando para já ao 16.º posto, com 30 pontos, os mesmos do Tondela, 15.º, e do Vitória de Setúbal, 17.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção, que nesta terça-feira joga em casa do Sporting.

Pepa, treinador dos pacenses, viu esta conquista do Paços como um título. “Isto é um título. Lembro-me de chegarmos cá em último lugar e conseguirmos este objectivo em nossa casa é emocionante. Foi uma época muito difícil, muito longa. Davam-nos de volta para II Liga muito antes do fim e isto é até ao fim. Fizemos uma retoma excepcional. E tenho de dizê-lo publicamente: este foi dos melhores grupos que apanhei até hoje, senão o melhor. Ninguém vira a cara à luta. São uns campeões”, enalteceu, à Sport TV.