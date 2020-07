Fim de Liga “sem brilho” para equipas de Madrid

Real e Atlético de Madrid despediram-se este domingo na Liga espanhola com empates pouco inspirados. O Real Madrid empatou 2-2 no terreno do Leganés, que falhou a permanência, enquanto o Atlético de Madrid recebeu a Real Sociedad (1-1) mantendo o terceiro lugar, com 70 pontos, a par do Sevilha.

Já sem poder lutar pelo campeonato com o Real Madrid, o FC Barcelona jogou mais cedo e a visita a Alavés redundou em goleada, por 5-0, em mais uma tarde de glória para o argentino Lionel Messi, que bisou e assegurou o sétimo título de melhor marcador da Liga.

Em Leganés, o Real Madrid marcou por Sergio Ramos (9') e Asensio (52'), mas os locais, que se salvavam com uma vitória, deram tudo e responderam com por Bryan Gil (45+1') e Assalé (78').

Sem problemas, o Barça construiu uma goleada, com o defesa português Nélson Semedo a marcar (57'). Os outros golos foram de Ansu Fati (24'), Messi (34 e 75') e Luis Suárez (44').

O Real finaliza com 87 pontos, o FC Barcelona com 82 e Atlético de Madrid e Sevilha com 70, tendo sido desempatados pela diferença total de golos, já que o confronto directo é de empates.

O Sevilha venceu por 1-0 o Valência (golo de Reguilón, aos 55'), mas não chegou para destronar os “colchoneros”. Koke adiantou o Atlético de Madrid, aos 30’, e Januzaj empatou, a três minutos do fim, numa partida que contou com o internacional português João Félix.

Real, Barça, Atlético e Sevilha têm entrada na Liga dos Campeões. Para a Liga Europa (em diferentes fases) avançam Villarreal (60 pontos, após 4-0 ao Eibar), Real Sociedad (56) e Granada (56, após 4-0 ao Atlético de Bilbao).

Descem de divisão Leganés, Maiorca e Espanyol.