"Dani" e Sofia Sá vencem 2.º Torneio Cashback World

Daniel da Costa Rodrigues, do Club de Golf de Miramar, e Sofia Barroso Sá, da Quinta do Lago, foram os vencedores na categoria Ouro das provas masculina e feminina do 2.º Torneio Circuito Cashback World, que se realizou este fim de semana no campo da Quinta do Vale Golf Resort, em Castro Marim, Algarve.

Em homens, com 62 jogadores em campo, assistiu-se neste domingo a uma partida emocionante, com “Dani” a bater pela diferença mínima os seus parceiros de jogo João Girão (Oporto Golf Club) e Pedro Lencart (Miramar), que havia vencido os últimos quatro torneios Cashback – os últimos três da época de 2019 e o primeiro de 2020, jogado em Fevereiro no Montado Hotel & Golf Resort.

O atual campeão nacional amador pôs um ponto final nessa brilhante série de Lencart e, ao mesmo tempo, obteve o segundo título consecutivo em provas pontuáveis para o Ranking Ouro Cashback, uma semana depois do êxito na Taça Kendall, no Oporto Golf Club. Duas provas que assinalaram o seu regresso às competições oficiais após a paragem pela pandemia da covid-19.

“Acho que aproveitei muito bem este período de paragem competitiva para moldar o meu swing e trabalhar em diferentes componentes do jogo com o meu treinador [Carlos Magalhães]. Consolidei a parte técnica e mesmo não jogando torneios sabia que estava capaz de jogar a um bom nível”, disse ao Gabinete de Imprensa FPG.

Líder na jornada inaugural, sábado, então empatado com João Girão, ambos com 70 pancadas, 2 abaixo do Par 72, “Dani” acabou por vencer o 2.º Torneio ao concluir a volta deste domingo com 74 (+2), para um total de 144 (Par), contra o 75 de Girão e o 73 de Lencart, que era terceiro para domingo com 72 (Par).

Pedro Lencart e João Girão partilharam assim o segundo lugar, com 145 (+1). João Pinto Basto Jr. (Quinta do Peru), autor do melhor resultado a fechar, com 71 (-1), foi 4.º com 146 (+2). E o vice-campeão nacional absoluto Pedro Silva terminou em 5.º, com 149 (76-73).

Afonso Girão (Oporto) era o líder do Ranking Ouro antes do 2.º Torneio, com 540 pontos, graça ao 2.º lugar no 1.º Torneio e ao 3.º na Taça Kendall. Desta vez, na Quinta do Vale, fez voltas de 73 e 77 para acabar empatado em 6.º com Vasco Alves (75-75) – o detentor da Taça da Federação –, ambos com 150 (+6). E caiu para o 3.º lugar da tabela, com 770 pontos.

“Dani” é agora o novo líder no Ranking Ouro subindo do segundo lugar. Com os 300 pontos amealhados pela vitória, soma agora 830. Pedro Lencart, na repartição com João Girão da pontuação para o segundo e terceiro lugares, recebe 260 pontos subindo de 3.º para 2.º na tabela, com 785.

Em senhoras, com 13 participantes, Sofia Barroso Sá teve um excelente regresso às competições oficiais após tão prolongada paragem: repetiu a vitória do 1.º Torneio e reforçou o primeiro lugar no Ranking Ouro, agora com 600 pontos.

“Estou contente com esta vitória, já tinha saudades de competir e consegui manter o primeiro lugar no Ranking Nacional BPI e no de Ouro, que são uns dos objetivos que tenho para este ano. Um ano que ficou pequeno mas em que ainda há muita competição a nível nacional. Embora tenha jogado condicionada cumpri o meu objetivo para este fim de semana”, disse ao Gabinete de Imprensa da FPG.

E acrescentou: “Esta vitória é fruto de todo o trabalho que tenho vindo a desenvolver com a equipa técnica da Quinta Do Lago, nomeadamente o [treinador] José Ferreira. Foi a primeira vez que joguei neste campo, um campo desafiante e muito técnico mas estive sempre no meio do fairway. Apenas alguns putts poderiam ter entrado e o resultado teria sido melhor.”

Liderando isolada desde o primeiro dia, a vice-campeã nacional fez duas voltas de 75 para totalizar 150 (+6) e deixar a sua grande rival, a campeã nacional Leonor Medeiros (Quinta do Peru), a 5 ‘shots’ de distância. Leonor perfez 155 (77-78) sendo vice-campeã, como tinha acontecido no 1.º Torneio. Está no encalço de Sofia no Ranking Ouro, com 550 pontos.

Nesta volta de domingo, Sara Gouveia (Clube Laranjas) caiu de 2.ª para 3.ª ao acrescentar ao seu resultado de 76 outro de 80, somando 156 (+12). Ana da Costa Rodrigues não só foi 4.ª classificada, com 157 (81-76), como venceu em Prata (net), categoria que em homens foi ganha pelo jovem Miguel Silveira (Vale de Janelas).

