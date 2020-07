Campeão Marc Márquez falha GP da Andaluzia de MotoGP

O campeão mundial de MotoGP, o espanhol Marc Márquez (Honda), vai falhar, pelo menos, o Grande Prémio da Andaluzia do próximo domingo devido à fractura do úmero do braço direito, sofrida este domingo, no GP de Espanha.

Segundo confirmou à Rádio Catalunha o médico espanhol Xavier Mir, que operará Márquez nesta terça-feira, o piloto poderá, no melhor cenário, regressar no GP da República Checa a 9 de Agosto.

“Poderia regressar [à competição] nessa altura, mas, se se confirmar que o nervo [radial] ficou afectado, a recuperação demorará mais três ou quatro semanas”, explicou o ortopedista. Correr no GP da Andaluzia, no próximo fim-de-semana, em Jerez de la Frontera, é que está fora de questão, de acordo com o clínico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marc Márquez partia como favorito à conquista do título mundial de MotoGP de 2020, que seria o sétimo na categoria rainha e lhe permitiria alcançar o italiano Valentino Rossi, que também tem sete.

No entanto, uma queda no GP de Espanha, neste domingo, quando lutava pela segunda posição com o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), pode complicar as aspirações do piloto da Honda, até porque esta temporada foi encurtada para 13 corridas (há mais três à espera de confirmação), devido à pandemia de covid-19.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) venceu neste domingo a primeira prova do Mundial de MotoGP, em Jerez de la Frontera, corrida que o português Miguel Oliveira (KTM) terminou na oitava posição.