Belenenses SAD apresenta participação criminal face à situação no Aves

O Belenenses SAD apresentou nesta segunda-feira uma participação criminal, por suspeita de corrupção desportiva, face à situação do lanterna-vermelha e já despromovido Desportivo das Aves, que ameaçou não comparecer aos dois últimos jogos da I Liga.

“Este crime, quando praticado por agentes desportivos, tem uma moldura penal máxima de dez anos de prisão. Entendemos que tudo o que se tem passado desde sexta-feira é contrário aos interesses da Aves SAD. Por isso, entendemos que é lícito perceber se podemos estar aqui perante actos de natureza criminosa, que pretendemos que sejam investigados”, revelou o presidente Rui Pedro Soares, em conferência de imprensa virtual.

A participação foi apresentada esta manhã numa esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), com Rui Pedro Soares a apelar igualmente à necessidade de “regras claras”, lembrando que o futebol português passou por um caso idêntico, em 2012, quando o União de Leiria se apresentou na última jornada apenas com oito jogadores em campo.

“Oito anos depois, a Liga de clubes ainda não tem sequer condições para prevenir que uma situação destas voltasse a acontecer. É altura de repensarmos muito em relação à Liga de clubes, em relação à matéria de regulamentos e também a necessidade de a Liga ter capacidade financeira para acorrer a uma situação destas”, apontou.

Apesar de assegurar que o Belenenses SAD “vai fazer os seus 34 jogos e vai disputar a vitória em todos os jogos, sempre com total profissionalismo e respeito por todas as regras”, o presidente dos “azuis” frisou que esta situação “desestabiliza as equipas que estão a lutar pela manutenção, sem excepção”, apontando críticas ao futebol português.

“Estamos aqui no sexto melhor campeonato da Europa, no país campeão da Europa, com alguns dos melhores jogadores e treinadores da Europa e, portanto, não podemos estar à mercê de tudo isto se passar e, passado quatro dias, ser a Belenenses SAD a primeira que vem denunciar publicamente a prática de crime”, sublinhou.

O dirigente da formação que ocupa o 14.º posto da tabela classificativa, com 35 pontos, e muito perto de garantir a permanência, tem confiança que, “se tal depender do grupo de trabalho do Desportivo das Aves, os jogos sejam disputados”, mas não altera a imagem do futebol português, que “já está a ser manchada”.

“É também altura para se mudarem práticas e regulamentos, fazer um trabalho sério, deixarmo-nos de falatório e sermos consequentes no trabalho que fazemos”, afirmou, acrescentando: “É preciso, neste momento, criar regras claras em relação às SAD, para que se separe o trigo do joio”.

A formação orientada por Nuno Manta Santa, recorde-se, manifestou a intenção de disputar os últimos dois encontros da temporada, apesar de a SAD ter informado no domingo que não iria comparecer à recepção ao Benfica, por incapacidade de pagar os seguros de acidentes de trabalho. Já nesta segunda-feira houve a crença por parte do presidente do clube - e não da SAD - de que os entraves seriam resolvidos.