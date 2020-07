Amorim contra investidores maioritários: “Os clubes devem pertencer aos sócios”

“Sou um defensor de que os clubes devem pertencer aos sócios, porque depois aparecem estas pessoas [das SAD] que só querem aproveitar-se”. As palavras são de Rúben Amorim, treinador do Sporting, definindo a actual situação com o Desportivo das Aves como “muito grave. “Dá uma imagem péssima da Liga. Para atrairmos os melhores jogadores é preciso ter uma Liga séria”, concluiu, nesta segunda-feira, na antevisão do Sporting-Vitória de Setúbal.

Sobre o momento actual da equipa “leonina”, Amorim considera que a parca produção ofensiva não é culpa dos avançados, mas do próprio treinador. “O problema não é os avançados não marcarem golos, é estarmos a criar poucas situações de golo. A culpa não é dos avançados, é do treinador. Uma equipa grande tem de criar mais situações de golo”, considerou. E foi mais longe na crítica, tendo como base a exibição na derrota frente ao FC Porto.

“Podemos fazer melhor. Olhando para aquele jogo, poderíamos jogado melhor. Preocupa-me muito crescer como equipa e não podemos arranjar desculpas a toda a hora. A equipa que está no Sporting poderia ter vencido aquele jogo. Espero mais e exijo mais. Mas sei que os jogadores deram o máximo”, apontou.

Falando do jogo frente ao Vit. Setúbal, Amorim recordou que é importante ganhar, já que ficar em terceiro ou quarto lugar no campeonato “pode ter muita influência no planeamento da época”.