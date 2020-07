PAN denuncia dezenas de animais carbonizados em canil de Santo Tirso atingido por incêndio

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) denunciou, este sábado, na sua página de Facebook, a morte de dezenas de animais num canil em Santo Tirso que foi parcialmente consumido pelas chamas na noite deste sábado. Na publicação – que pode ferir susceptibilidades – é possível ver o cadáver de um animal carbonizado rodeado por pequenas chamas num monte de cinzas. O partido acompanhou no local a situação durante a madrugada, acusando as autoridades de não permitirem a entrada no espaço para salvarem os restantes animais.

Da parte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial do Porto, o capitão Francisco Martins, confirma ao PÚBLICO que parte do canil foi consumido pelas chamas, garantindo que o veterinário municipal está no local a tomar conta da situação. A mesma fonte adianta que um cão foi retirado do local antes de o canil ser consumido pelas chamas.

Quanto às acusações do partido, Francisco Martins diz que as proprietárias do canil não permitiam a entrada das pessoas que se juntaram no local, vincando que todas as decisões quanto à retirada de animais do local são da responsabilidade do veterinário e que a GNR não poderia ter agido de outra forma. “Há muitos animais que estão com vida. Desconhecemos o número de animais que estavam no abrigo. Os animais ainda não foram retirados, mas tem de ser o veterinário a decidir isso. A proprietária estava no local e impediu a entrada das pessoas. Esses factos serão relatados

Esta versão é contrariada pela deputada Bebiana Cunha, que acompanhou o incidente no local. Em declarações ao PÚBLICO, diz que o cão retirado na noite de sábado foi avaliado à distância, afirmando que o veterinário municipal não visitou o local durante toda a noite. Bebiana Cunha considera que as autoridades deveriam ter feito mais para salvar os animais que morreram no abrigo.

“Estes animais têm que ser socorridos, mas, pior que isto, graças a esta decisão de que só havia um animal ferido, não foi prestado o devido resgate a todos os que estavam em risco. Há imensos animais mortos, morreram agoniados, estão carbonizados. Aqui, o médico municipal deveria ter actuado. Insistimos com a GNR para que pedissem um mandato de urgência para que pudessem entrar na propriedade. As proprietárias do abrigo recusaram que se prestasse o adequado auxílio dos animais”, reitera.