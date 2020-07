Nuvens e chuva na próxima semana, mas temperaturas vão manter-se altas até quarta-feira

Depois de dias de calor intenso e de temperaturas superiores a 40 graus nalgumas zonas do país, as previsões apontam para uma semana com algumas nuvens, pelo menos até quinta-feira. Para o interior, as previsões apontam para chuva, que poderá ser acompanhada de trovoada. Apesar disso, as temperaturas deverão continuar a subir nalgumas zonas do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, a partir de segunda-feira, a temperatura máxima continue a subir em todo o território continental, especialmente no litoral oeste. O aumento de temperatura virá associado a nebulosidade, especialmente nas regiões no Norte e Centro, com nuvens durante a manhã e “que poderá persistir até meio da tarde em alguns locais da faixa costeira.”

No interior, especialmente nas “zonas de montanha da região Centro”, o IPMA prevê ainda o “aumento de nebulosidade no interior, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoadas” para esta segunda-feira. Na zona do Grande Porto, está ainda previsto vento fraco durante a tarde e a subida da temperatura máxima será menos intensa.

Na segunda-feira, as temperaturas mais altas vão registar-se nas zonas Centro e Sul do país. Évora e Santarém vão ser os distritos mais quentes — esperam-se temperaturas máximas de 39ºC — seguidos de Beja e Castelo Branco (38ºC). Bragança e Portalegre registam 36ºC, Faro, Lisboa, Setúbal, Vila Real chegam aos 35ºC, Braga, Coimbra e Viseu vão registar 33ºC e Guarda 32ºC. Quatro distritos vão registar menos de 30ºC na segunda-feira: Aveiro (23ºC), Leiria (29ºC), Porto (23ºC) e Viana do Castelo (26ºC).

Nos arquipélagos, nenhuma região chegará às temperaturas previstas para o continente e todas as ilhas vão encontrar o céu nublado. A temperatura máxima mais elevada está prevista para o Funchal (27ºC), com a temperatura de todas as outras ilhas a variar entre os 24ºC e os 26ºC.

Para terça-feira, o instituto repete a previsão de “céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro até início da manhã” e de “possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior durante a tarde”. As temperaturas mínimas também sobem e as temperaturas máximas só não sobem na região Sul, onde se espera uma “pequena descida”.

A temperatura máxima mais alta vai registar-se novamente em Santarém, que chega aos 40ºC. Acima dos 30ºC vão estar também Castelo Branco, Lisboa e Évora (37ºC), Braga (36ºC), Bragança, Coimbra e Vila Real (35ºC), Beja, Portalegre, Setúbal e Viseu (34ºC) e, finalmente, Guarda, Leiria e Viana do Castelo (31ºC). Apenas Porto e Faro vão registar menos de 30ºC de máxima: 28ºC e 29ºC respectivamente. As temperaturas mínimas vão chegar aos 24ºC em alguns distritos, como Castelo Branco e Portalegre.

Na Madeira e nos Açores, as temperaturas não se alteram e, no Funchal, as nuvens vão afastar-se mais em relação ao resto das regiões. No Porto Santo, o céu estará bastante nublado.

Na quarta-feira, o IPMA prevê uma “pequena descida de temperatura” em todo o país e, na quinta-feira, espera-se que o céu pouco nublado se mantenha, especialmente nas “regiões do interior Norte e Centro.” Para Lisboa, as temperaturas na quarta-feira vão aumentar ligeiramente e sobem até aos 37ºC de máxima, para na quinta-feira descerem aos 33ºC. Quanto ao Porto, a semana vai começar escura, mas a partir de quarta-feira o céu fica pouco nublado até ao final da semana, com temperaturas a rondar os 25ºC.